Киев, 21 ноября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. На Украине в числе заговорщиков протестов 2013–2014 годов было много депутатов, которые пользовались неприкосновенностью, поэтому правоохранители не могли задержать их и пресечь их противоправную деятельность, попытки надавить на них останавливались посольствами западных государств в Киеве. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Александр Максименко/РИА Новости

«Главное, что нас смущало или тормозило действие, — это интернирование заговорщиков, которые все были депутатами, по конституции пользовались неприкосновенностью. Тут нужно было переступать через эту статью конституции, потому что совершенно очевидно было, что эта статья вступает в противоречие с реальной деятельностью этих преступников. И по крайней мере интернировать на какое-то время. А дальше, уже когда порядок будет восстановлен, решать это в законном порядке, то есть через Верховную раду лишать неприкосновенности», — приводит «РИА Новости» слова Азарова, который прокомментировал действия властей Украины в ходе беспорядков в стране.

Он также уточнил, что когда власти Украины задерживали помощников депутатов, то посольства западных стран вмешивались в дело, в результате задержанных отпускали.

21 ноября 2013 года главную киевскую площадь — майдан Незалежности — заняли сторонники евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с Евросоюзом. Позже майдан стал эпицентром противостояния сотрудников силовых органов и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

Как передавало ИА Регнум, лидер киевского режима Владимир Зеленский пожаловался иностранным журналистам, что на Украине будто бы готовится новый майдан, за которым стоит Россия, планирующая добиться отстранения Зеленского от власти. По его словам, эту информацию он получил от украинской разведки и «партнёров».

Также он посетовал на то, что военная помощь Запада Украине сокращается и ВСУ в случае её прекращения будут отступать. В то же время фокус внимания партнёров Киева сместился из-за Ближнего Востока.

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что на Украине едва ли возможен очередной майдан, но вот заговор военных, которые отрешат нынешнего руководителя киевского режима Владимира Зеленского от власти, вполне вероятен.

Ранее бывший аналитик американского ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, что Зеленского могут ликвидировать в ближайшее время на фоне провала «контрнаступа» украинской армии. Бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди полагает, что убийство Зеленского спецслужбами США, вероятно, поручат совершить кому-то из украинских чиновников или генералов.