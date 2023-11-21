Багдад, 21 ноября, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Американская военная база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар подверглась ракетному удару, передаёт телеканал Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что атака на базу произошла рано утром. Информации о причинённом ущербе не приводится.

В свою очередь, шиитские вооруженные формирования, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», заявили, что атаковали военную базу при помощи БПЛА, который поразил заданную цель.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября шиитские вооружённые формирования нанесли ракетный удар по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака. Отмечалось, что это было сделано в качестве «ответа на преступления США» в секторе Газа.

13 ноября несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали американскую военную базу «Аш-Шаддади» в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии. Также массированному ракетному обстрелу подвергся объект на нефтяном месторождении Конико. Всего было выпущено около 15 ракет.