Москва, 21 ноября, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Минобрнауки России в рамках разработки федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования нового поколения намерено включить в них положение о сокращении сроков обучения в вузах для выпускников колледжей. Об этом 21 ноября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в Минобрнауки РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В рамках разработки федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (ФГОС-4) планируется включить в него положение о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников организаций среднего профессионального образования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время законодательство об образовании позволяет сокращать сроки обучения в вузах с учётом ранее освоенных дисциплин, практик, модулей в других образовательных организациях, в том числе среднего профессионального образования.

Уточняется, что в соответствии с Федеральным законом об образовании обучающимся предоставляются академические права на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки проработать возможность сокращения срока обучения в вузе для выпускников колледжей, если они остаются на том же профиле.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский лидер призвал вернуться к традиционной системе высшего образования в России. Он отметил, что в этой сфере необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий. При этом он добавил, что в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы, разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

Путин также подчеркнул, что после перехода России на другую систему образования у молодежи должны появиться новые возможности, а не проблемы. Студенты, которые сейчас учатся в университетах, продолжат там обучение по действующим программам, а полученные ими дипломы также будут легитимны, уточнил он.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов вузов и колледжей. Указанные рейтинги должны предусматривать оценку эффективности деятельности образовательных организаций по показателям, отражающим уровень трудоустройства выпускников, уровень их востребованности на рынке труда и уровень их зарплаты.

Президент России 12 мая 2023 года подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования. Цель изменений — совершенствование всей системы. Глава государства поручил реализовать проект в течение 2023–2024 годов.

В июне Минобрнауки России разработало пилотный проект новой модели высшего образования, которую в случае успешных испытаний внедрят для всех вузов в стране.