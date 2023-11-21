Луганск, 21 ноября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Участники протестов на Евромайдане надеялись получить реальную власть на Украине, которой в конечном итоге завладела лишь верхушка. По мнению депутата Народного совета ЛНР Владимира Полякова, протестующие остались обманутыми.

Amakuha Евромайдан, Киев

В беседе с «РИА Новости» он напомнил о десятой годовщине начала протестов в украинской столице, результатом которых стал госпереворот. Протестующие не добились поставленных целей и ввергли страну в ещё больший конфликт.

«Главная цель — это ввергнуть Украину в войну с Российской Федерацией, для того чтобы ослаблять с помощью этого и Россию, и Европу», — отметил депутат.

Сейчас участники протестов сами чувствуют себя обманутыми, сказал депутат, добавив, что победил не майдан, а его сцена, на которой прыгали «Яценюки, Порошенко и все остальные». Они добились получения этой власти для себя. Поставленных задач от госпереворота добились Сорос и остальные, финансировавшие протестную активность на Украине, добавил Поляков.

Как сообщало ИА Регнум, за начавшимися в ноябре 2013 года массовыми акциями протеста в Киеве стоят США, целью которых было ослабление России, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Он отметил, что американцы планировали госпереворот в довершение своей главной стратегической задачи, их Украина абсолютно не интересовала. По истечении десяти лет после госпереворота можно сказать о последовательной реализации этой задачи, заключил экс-премьер.

Политолог Юрий Светов считает, что на Украине маловероятен очередной майдан, но вот заговор военных, которые отрешат нынешнего руководителя киевского режима Владимира Зеленского от власти, вполне возможен. Для США сложность в том, что они весь 2022 год раскручивали украинского лидера как икону борьбы за демократию. Он выступал на всех крупных площадках, и теперь вдруг отказаться от него нелегко, но если они сочтут, что это выгодно, то поддержат и военный переворот, уверен эксперт.