Москва, 21 ноября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Социальные вычеты в упрощённом порядке Федеральная налоговая служба начнёт предоставлять с 2025 года, заявил глава ФНС Даниил Егоров.

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Отмечается, что налоговики уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты, принят закон, который касается социальных вычетов.

Так, весь следующий год ведомство будет тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных об обучении, лечении, спорте и так далее.

Сроки возврата денег по НДФЛ уже были сокращены, а 80% НДС можно вернуть в течение месяца, сказал Егоров РБК.

Как сообщало ИА Регнум, максимальный размер суммы, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребёнка, вырос с 50 до 110 тыс. рублей. Соответствующий закон об увеличении предельного размера социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц депутаты Госдумы приняли 19 апреля в третьем чтении.

Со 120 тыс. до 150 тыс. рублей увеличили сумму, с которой можно получить налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств.

Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребёнка, то есть сумма НДФЛ, которую россияне вправе вернуть, увеличится с 6500 рублей до 14 300 рублей, а на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели ― с 15 600 рублей до 19 500 рублей.

Законопроект о налоговом вычете за ветеринарную помощь домашним питомцам разработали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.