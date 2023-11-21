Луганск, 21 ноября, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Украинская армия испытывает проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники. Такое заявление в своём Telegram-канале сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению офицера, долгое и активное использование поставленного Западом вооружения и военной техники, а также плохое техобслуживание привели к тому, что очень много бронетехники и артиллерийских орудий ломается.

«Так, у более 60% бронетранспортёров выработан моторесурс и они нуждаются в капитальном ремонте», — написал Марочко.

Также и у артиллерийских установок износ ствола не позволяет вести прицельный огонь. Для обслуживания всей поставляемой техники и вооружения требуется большое количество ремонтных баз и специалистов, которых нет, отметил Марочко.

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