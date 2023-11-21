Брянск, 21 ноября, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пресечении попытки украинских террористов совершить очередную атаку.

U.S. Air Force Беспилотник

Средствами РЭБ Минобороны России над Брянским районом уничтожен беспилотник самолётного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

В Минобороны подтвердили, что утром 21 ноября около 06:00 мск была пресечена попытка атаки киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 ноября была совершена очередная террористическая атака с применением БПЛА. БПЛА был уничтожен над Брянской областью.

Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации ВСУ на купянском направлении. Кроме того, экипажи ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» поразили места дислокации живой силы и военной техники ВСУ в районах Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

20 ноября в Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны ВС РФ за сутки сбили пять беспилотников ВСУ и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.