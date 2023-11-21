Новый, 636-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Украина отвергла идею мирных переговоров с Россией, несмотря на «тяжелое положение» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения. Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun признался, что как бы тяжело ни шли дела на поле боя, дружить или садиться за стол переговоров с Россией он не будет. По словам главы киевского режима, РФ якобы сама не стремится к миру, а Киеву не нужен «мир любой ценой».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Тем временем артиллеристы тульского соединения ВДВ, задействовав расчёты 122-миллиметровых гаубиц «Гвоздика», уничтожили командный пункт украинских боевиков в районе Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР). Он находился в развалинах городской застройки одного из населённых пунктов, контролируемых ВСУ и был обнаружен при помощи беспилотника.

Контратака при поддержке артиллерии была предотвращена подразделениями российской группировки «Восток» в районе Приютного в Запорожье на южнодонецком направлении, а попытки ротации противника в районе Урожайного (ДНР) дали возможность уничтожить автомобили и живую силу ВСУ.

Попытки украинской армии высадить десант на днепровские острова и левый берег реки Днепр пресекают морпехи 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады Черноморского флота. По данным Минобороны, украинские быстроходные катера подрывают прямо на реке. Раненые боевики сдаются в плен.

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