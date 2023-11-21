Махачкала, 21 ноября, 2023, 07:09 — ИА Регнум. МЧС России 21 ноября доставит ещё 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Борт Ил-76 вылетел из Махачкалы в Египет. Гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца.

Груз включает продукты питания, в том числе для детей, одежду, обувь и другие необходимые вещи.

Гуманитарная помощь организована по указанию российского президента Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

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Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября Россия доставила в Египет 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

В Египет 16 ноября прибыл спецборт МЧС, который доставил 21 тонну груза. Это аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания.

Первую партию МЧС направило в Египет 19 октября. Груз весил 27 тонн и включал муку, сахар, рис, макаронные изделия. Вторую партию весом 28 тонн с лекарствами, гемостатическими средствами и перевязочными материалами отправили 3 ноября.

20 ноября в Египет доставили генераторы, одежду, перевязочные материалы, продукты и детское питание общим весом порядка 27 тонн.