Москва, 21 ноября, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Силами тульских десантников уничтожен командный пункт украинских боевиков в районе Соледара Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Командно-наблюдательный пункт украинских националистов был обнаружен с помощью беспилотника в развалинах городской застройки одного из населённых пунктов, контролируемых ВСУ.

Координаты цели были оперативно переданы артиллеристам тульского соединения ВДВ.

«Точным огнём с закрытых огневых позиций расчёты 122-миллиметровых гаубиц «Гвоздика» уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ вместе с личным составом, находящимся в нём», — добавили в Минобороны.

После первых выстрелов проводилась корректировка огня для максимального огневого поражения противника.

Как передавало ИА Регнум, ранее разведчики добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывными Крест и Воля рассказали, как польские наёмники чувствуют себя хозяевами среди украинских военных и заставляют их идти в атаки через минные поля на российские позиции под Соледаром. Об этом им сообщили украинские пленные. По их словам, ссоры на стороне ВСУ порой доходят до перестрелок.

В октябре тульские десантники пресекли попытку прорыва украинской армии около населённого пункта Клещеевка к югу от Артёмовска. Расчёты БПЛА ВДВ обнаружили группу украинских военных, засевшую в лесопосадке. Там ВСУ оборудовали укреплённый опорный пункт и готовились на рассвете пойти в атаку. Координаты ВСУ были незамедлительно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить его огнём из танка Т-90М «Прорыв».