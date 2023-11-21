Гавайи, США, 21 ноября, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Американский самолёт-разведчик оказался в воде у побережья Гавайев после того, как выкатился за взлётно-посадочную полосу, сообщило 21 ноября местное издание Hawaii News Now.

U.S. Navy Самолёт-разведчик P-8A Poseidon ВМС США

«Крупный самолёт ВМС США оказался на мелководье залива Канеохе, вылетев за пределы взлётно-посадочной полосы базы морпехов на Гавайях», — уточнили журналисты.

Источники издания утверждают, что военный самолёт частично оказался в воде. На его борту находились девять человек, все они получили незначительные травмы и смогли добраться до берега.

Инцидент произошел с предназначенным для наблюдения и патрулирования самолётом Boeing P8 Poseidon.

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Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года после аварийной посадки на авиабазе Уайтмен в штате Миссури загорелся стратегический бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США.

В сентябре также на авиабазе Уайтмен сгорел другой самолёт B-2, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после неудачной посадки.

В сентябре 2018 года в аэропорту города Гринвилл в американском штате Южная Каролина реактивный трёхдвигательный самолёт Dassault Falcon 50 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и практически развалился на две части. На борту находились четыре человека. Два пилота погибли. Супружеской паре удалось выжить.