На Гавайях самолёт США упал в воду, вылетев за пределы взлётной полосы
HNN: на Гавайях военный самолёт США выкатился за пределы ВПП и попал в воду
Гавайи, США, 21 ноября, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Американский самолёт-разведчик оказался в воде у побережья Гавайев после того, как выкатился за взлётно-посадочную полосу, сообщило 21 ноября местное издание Hawaii News Now.
«Крупный самолёт ВМС США оказался на мелководье залива Канеохе, вылетев за пределы взлётно-посадочной полосы базы морпехов на Гавайях», — уточнили журналисты.
Источники издания утверждают, что военный самолёт частично оказался в воде. На его борту находились девять человек, все они получили незначительные травмы и смогли добраться до берега.
Инцидент произошел с предназначенным для наблюдения и патрулирования самолётом Boeing P8 Poseidon.
Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года после аварийной посадки на авиабазе Уайтмен в штате Миссури загорелся стратегический бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США.
В сентябре также на авиабазе Уайтмен сгорел другой самолёт B-2, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после неудачной посадки.
В сентябре 2018 года в аэропорту города Гринвилл в американском штате Южная Каролина реактивный трёхдвигательный самолёт Dassault Falcon 50 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и практически развалился на две части. На борту находились четыре человека. Два пилота погибли. Супружеской паре удалось выжить.