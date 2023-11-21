Москва, 21 ноября, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Попытки ВСУ высадить десант на днепровские острова и левый берег реки Днепр пресекают морпехи 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В ведомстве уточнили, что противник из-за провала десантных операций ежедневно теряет военнослужащих и боевую технику. Раненные боевики сдаются в плен. Прямо на реке морпехи подрывают украинские быстроходные катера.

Российские артиллерия и авиация уничтожают командные пункты, места хранения вооружения и боевых бронированных машин ВСУ на дальних подступах.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные смогли отразить атаку украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа на объекты в Москве и Московской области. В Минобороны также отметили, что средства противовоздушной обороны сбили дрон в небе над Подмосковьем.

Российские войска в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районе Вербового в Запорожской области.

Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации ВСУ на купянском направлении.