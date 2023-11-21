Киев, 21 ноября, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров рассказал об организаторах и целях «евромайдана». По его словам, за начавшимися в ноябре 2013 года массовыми акциями протеста в Киеве стоят США, целью которых было ослабление России.

YouTube Разгон Евромайдана. Киев, 30 ноября 2013 года

«Американцы планировали государственный переворот в довершение своей главной стратегической задачи, их Украина абсолютно не интересовала. Их интересовала задача максимального ослабления России», — заявил политик в интервью «РИА Новости».

Азаров отметил, что по истечении десяти лет после госпереворота можно сказать о последовательной реализации этой задачи.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября 2013 года в Киеве начались антиправительственные выступления, которые стали отправной точкой катастрофы на Украине. После «евромайдана» Украина превратилась из промышленно развитой и многонаселённой республики в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, определяющих её внешнюю и внутреннюю политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин 3 ноября на встрече с новым составом Общественной палаты заявил, что Украина могла избежать госпереворотов, если бы к русским людям, языку и культуре относились нормально. Также в стране не было бы никаких решений по Крыму в 2014 году. Отношения России с братской Украиной были бы нормальными, современными и доброжелательными, никому в Москве не пришло бы в голову принимать такие шаги, добавил Путин.