Южно-Сахалинск, 21 ноября, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его почти к трём годам лишения свободы. О решении суда сообщила его пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В суде установлено, что 25 июля подсудимый отказался выполнять приказ командира части — через два дня отбыть в зону проведения спецоперации.

На следующий день он вновь отказался, причём уже в присутствии сослуживцев, надеясь найти у них поддержку. Позже некоторые военные также заявили о нежелании участвовать в спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, у Службы внешней разведки России есть достоверные данные о том, что власти США и Великобритании требуют от Киева максимально активизировать мобилизацию и призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, а также женщин, заявил 20 ноября глава СВР Сергей Нарышкин.

За неделю 54 украинских военных из шести бригад добровольно сдались в плен.

Украинский пленный Александр Лыска 22 октября рассказал, что в ВСУ много случаев дезертирства. По его словам, один боец уехал домой, отпросился на похороны — уехал и не вернулся.