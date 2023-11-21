В ДНР задержали мужчину, хранившего оружие и взрывчатку в доме
ФСБ: в ДНР задержали мужчину, хранившего оружие и взрывчатку в доме
Макеевка, ДНР, 21 ноября, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Спецслужбы Донецкой Народной Республики в Макеевке задержали мужчину за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.
Арсенал хранился в доме местного жителя.
Силовики изъяли ручной противотанковый гранатомёт, гранату, пистолет Макарова, три газовых револьвера, гладкоствольное ружье 12 калибра, 220 патронов и компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию.
Как сообщало ИА Регнум, жителя Крыма задержали за работу на украинские спецслужбы.
Задержан житель Бахчисарайского района 1975 г. р. Крымчанин сам захотел сотрудничать с СБУ. Он передавал одному из представителей украинских спецслужб данные о социально-политической, экономической и военной обстановке в Крыму.
Сотрудники ФСБ задержали жителя Орла, совершившего ряд диверсий на объектах транспорта и связи по заданию СБУ.