Киев, 21 ноября, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Украина может конфисковать одного из крупнейших мобильных операторов «Киевстар», часть активов которого уже арестованы под предлогом того, что якобы принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. С таким «анонсом» в интервью «Экономической правде» выступил замглавы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Ростислав Шурма.

Носик, Антон Борисович Михаил Фридман

По мнению киевского чиновника, вероятность принятия санкций с последующей конфискацией компании высока.

«Юристы изучают возможность полной или частичной конфискации оператора», — сказал Шурма.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Зеленский подписал указ о санкциях в отношении девяти иностранных компаний. Как отметили украинские СМИ, попавшие в санкционные списки компании якобы связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом. Речь идёт о компаниях Alfa Finance Holdings Limited, International Distribution Systems Limited и Erasmony Limited.

Вашингтон ввёл санкции против двух российских военных, которые, по мнению американцев, нарушили права человека. О принятом решении заявил госсекретарь Энтони Блинкен.