Вашингтон, 21 ноября, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Западные лидеры наедине с главой киевского режима Владимиром Зеленским называют его лицом конфликта и призывают уступить место тому, кто сможет заключить соглашение с Россией, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский, Байден, США

Эксперт отметил, что на Западе больше не в состоянии поддерживать Украину, а Киеву нужно подписать документ о передаче территории и всего, что захочет Россия.

Уход Зеленского только окажет народу услугу, приблизив тем самым мир. При этом Макгрегор не исключил возмездия после многочисленных жертв среди украинцев из-за действий лидера страны.

«Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнёт ледорубом череп», — сказал бывший советник минобороны США.

Как сообщало ИА Регнум, в статье газеты The Guardian вышла статья о том, что Зеленский боится повторить судьбу премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который проиграл на парламентских выборах в 1945 году, несмотря на победу во Второй мировой войне. По окончании боевых действий украинская оппозиция хочет инициировать проверку деятельности властей по вопросу готовности страны к российской специальной военной операции, отметили авторы.

Обозреватель Al-Watan Хадиль Мохиеддин Али предупредил главу киевского режима о незавидной судьбе. По словам журналиста, время работает не на Зеленского и его сторонников, и постепенно их худшие кошмары превращаются в реальность. Дружба с Америкой опаснее, чем вражда с ней, а привычка Вашингтона избавляться от своих союзников является основой его политики и мирового влияния, считает Мохиеддин Али.