Вашингтон, 21 ноября, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Вашингтон ввёл санкции против двух российских военных, которые, по мнению американцев, нарушили права человека. О принятом решении заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Санкции затронули полковника ВС России Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина «в связи с причастностью к грубым нарушениям прав человека». По мнению Вашингтона, российские военные совершили противоправные действия в селе Андреевка Киевской области Украины.

Военных и их родственников лишили прав на въезд в США.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал два указа о новых санкциях против россиян по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

В приложении к указам находятся три списка с 108 физическими лицами и 37 компаниями, большая часть из которых — благотворительные фонды.

В списке попавших под санкции Киева лиц есть глава Республики Крым Сергей Аксёнов, глава ЛНР Леонид Пасечник, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Президент США Джо Байден поручил подготовить санкции в отношении израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, притесняющих палестинцев.