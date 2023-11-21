Тель-Авив, Израиль, 21 ноября, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, рассказал об усилиях по их спасению, сообщила газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Я слушал боль семей. Мы поговорили по душам. Я поделился с ними всем, чем мог, о дипломатических, разведывательных и оперативных усилиях, которые мы ведём круглосуточно», — цитирует издание политика.

Премьер заверил семьи пленников, что возвращение их близких является его личной ответственностью и ответственностью военного кабинета.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября представитель боевого крыла движения ХАМАС «Бригады Изэддин аль-Кассам» Абу Убайда заявил о потере связи с отвечающими за жизнь заложников группами. Судьба пленников неизвестна, сказал он.

В этот же день Нетаньяху указал на отсутствие договорённостей об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. При этом он пообещал, что власти сразу же сообщат, если будут достигнуты какие-либо соглашения об освобождении пленных.

Ранее Израиль отверг сделку с ХАМАС, предусматривающую освобождение 50 израильских заложников из Газы, выдвинув требование не разлучать матерей с детьми. Представители Израиля пояснили, что были готовы рассмотреть сделку, если ХАМАС отпустит 70 израильских заложников.