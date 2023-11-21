Нетаньяху встретился с семьями захваченных ХАМАС заложников
Нетаньяху заверил семьи заложников ХАМАС в своей ответственности за их спасение
Тель-Авив, Израиль, 21 ноября, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, рассказал об усилиях по их спасению, сообщила газета The Times of Israel.
«Я слушал боль семей. Мы поговорили по душам. Я поделился с ними всем, чем мог, о дипломатических, разведывательных и оперативных усилиях, которые мы ведём круглосуточно», — цитирует издание политика.
Премьер заверил семьи пленников, что возвращение их близких является его личной ответственностью и ответственностью военного кабинета.
Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября представитель боевого крыла движения ХАМАС «Бригады Изэддин аль-Кассам» Абу Убайда заявил о потере связи с отвечающими за жизнь заложников группами. Судьба пленников неизвестна, сказал он.
В этот же день Нетаньяху указал на отсутствие договорённостей об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. При этом он пообещал, что власти сразу же сообщат, если будут достигнуты какие-либо соглашения об освобождении пленных.
Ранее Израиль отверг сделку с ХАМАС, предусматривающую освобождение 50 израильских заложников из Газы, выдвинув требование не разлучать матерей с детьми. Представители Израиля пояснили, что были готовы рассмотреть сделку, если ХАМАС отпустит 70 израильских заложников.