Киев, 21 ноября, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Взрывы были слышны в ночь на 21 ноября в Волынской области Украины. Об этом написало украинское издание «Зеркало недели».

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Отмечается, что в регионе объявлена воздушная тревога, слышны взрывы.

Подробная информация не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь с 20 на 21 ноября воздушную тревогу объявили в десяти областях. В том числе сирены взвыли в Киевской области.

Об опасности с воздуха предупредили население Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что вечером 20 ноября на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотник ВСУ.