Токио, 21 ноября, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции заявил, что поручил принять необходимые меры и подготовиться к возможным непредвиденным обстоятельствам в связи с уведомлением КНДР о планах по запуску спутника в период с 22 ноября по 1 декабря.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

«Я поручил принять меры для сбора информации и её предоставления населению, в сотрудничестве с заинтересованными странами потребовать отмены запуска, быть готовыми к непредвиденной ситуации», — сказал Кисида.

Министр заверил, что Япония уже готова к непредвиденным обстоятельствам, «создав необходимую структуру» с использованием кораблей с системами Aegis и комплексов Patriot PAC-3, размещённых на островах Окинава.

По словам Кисиды, запуск Северной Кореей баллистической ракеты для запуска искусственного спутника будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

«Это вопрос, который сильно влияет на безопасность людей», — добавил премьер и заверил, что Япония не остановит работу в сотрудничестве с США и в трёхстороннем формате с участием Южной Кореи.

Как сообщало ИА Регнум, Япония в настоящий момент столкнулась с самой серьёзной угрозой в сфере безопасности со времён Второй мировой войны, заявил Фумио Кисида.

Безопасности страны грозит активность российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем.

Укрепление сотрудничества в военной сфере между США, Японией и Южной Кореей до уровня полноценного союза может привести к третьей мировой войне или ядерному конфликту. Об этом говорится в авторском комментарии Ын Чжон Чхоля, опубликованном 5 ноября в северокорейской газете Rodong Sinmun.