Вашингтон, 21 ноября, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что ему ничего не известно о планах по возможному отказу от технологий SpaceX после «антисемитских» заявлений владельца компании американского миллиардера Илона Маска.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

В ходе брифинга журналисты спросили у Кирби, планирует ли Белый дом отказаться от технологий SpaceX или заменить их после высказываний Маска.

«Я не знаю о каких-либо попытках сделать это», — ответил координатор, уточнив, что Вашингтон считает заявление Маска неуместным.

По его мнению, было бы глупо отказываться от инноваций частного сектора.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября корпорация Apple и компания IBM приостановили все рекламные проекты в социальной сети X, владельцем которой является Илон Маск, в связи со скандалом, возникшим после публикации Маском комментария, в котором миллиардер согласился с тезисом пользователя, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Позднее к бойкоту против Маска присоединились кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate.

Маск назвал фальшивыми обвинения в его адрес в том, что он поддерживает антисемитизм. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X 19 ноября.