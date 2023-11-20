Каир, 21 ноября, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Очередная группа граждан эвакуирована силами российской стороны из сектора Газа через приграничный с Египтом контрольно-пропускной пункт «Рафах», передаёт 21 ноября ТАСС со ссылкой на оперштаб МЧС РФ в Каире.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

Российские спасатели и врачи встретили две семьи из восьми человек, из них шестеро являются гражданами РФ, ещё двое — палестинцами.

При этом россиян в списках на эвакуацию на сегодняшний день не было, но члены опергруппы смогли сделать невозможное, подтвердили в штабе.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября в Москву вылетел спецборт МЧС со 117 россиянами и членами их семей, эвакуированных из сектора Газа. Всего из зоны палестино-израильского конфликта удалось вывезти более 550 человек, включая 230 детей.

Первую группу эвакуированных из сектора Газа россиян доставили в Каир утром 13 ноября. Всех 70 вывезенных россиян осмотрели специалисты, среди них была одна беременная женщина и 27 детей. Самому младшему ребёнку исполнилось три месяца.

Никому из эвакуированных ранее из сектора Газа россиян не потребовалась госпитализация. Самочувствие у всех прибывших нормальное, заявил 17 ноября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.