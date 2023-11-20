Тель-Авив, Израиль, 21 ноября, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Израиль не намерен взаимодействовать с Международным уголовным судом (МУС) при расследовании ситуации в секторе Газа. Об этом 20 ноября сказал «РИА Новости» официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.

Иван Шилов ИА Регнум МУС

Дипломат заявил, что сотрудничество с МУС невозможно, так как Израиль защищает права своих граждан и борется с терроризмом.

В Тель-Авиве, по словам Бен-Дора, не доверяют следствию МУС, считая, что решение «заранее известно».

Как сообщало ИА Регнум, Москва не признаёт Международный уголовный суд и не является участницей Римского статута. Об этом 15 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать подачу Турцией иска против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению его в геноциде в секторе Газа.

Лидеры стран БРИКС соберутся 21 ноября на экстренную встречу по ситуации в секторе Газа в формате видеоконференции.