Газа, Палестина, 21 ноября, 2023, 01:46 — ИА Регнум. В центральной части сектора Газа в результате израильского обстрела погибли не менее 17 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

«В результате израильского удара по дому в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 17 человек», — передают журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву погибли более 13,3 тыс. человек, среди них свыше 5,6 тысячи детей. Количество раненых превысило 31 тыс.

В ООН число потерь среди мирного населения в ходе палестино-израильского конфликта назвали ошеломляющим и неприемлемым. Генсек организации Антониу Гутерриш глубоко потрясён тем, что менее чем за 24 часа в секторе Газа были нанесены удары сразу по двум школам БАПОР (Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Он призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.

Ранее Израиль проинформировал американских чиновников, что планирует несколько недель проводить операцию по зачистке на севере Газы. Затем ЦАХАЛ подготовит отдельную инициативу по активизации военных действий на юге анклава, где, как утверждается, скрываются лидеры движения ХАМАС.