Курск, 21 ноября, 2023, 01:33 — ИА Регнум. В ночь на 21 ноября над Курской областью был сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

U.S. Air Force Дрон

Попытка ВСУ совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа была пресечена около 00:30.

Дежурными средствами ПВО украинский дрон был уничтожен над Курской областью.

О последствиях на земле не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что вечером 20 ноября на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотник ВСУ.

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