Киев, 21 ноября, 2023, 01:29 — ИА Регнум. На Украине в ночь с 20 на 21 ноября воздушную тревогу объявили в десяти областях. В том числе сирены взвыли в Киевской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, также об опасности с воздуха предупредили население Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что вечером 20 ноября на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотник ВСУ.

Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили более 130 военных.

Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации ВСУ на купянском направлении.