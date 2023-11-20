Леверкузен, Германия, 21 ноября, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Встреча команд Украины и Италии в рамках 10-го тура группы C отборочного этапа на чемпионат Европы-2024 закончилась вничью. Это не позволило украинцам напрямую отобраться для участия в турнире.

José Goulão Футбол

Матч прошёл на немецком стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Встреча завершилась со счетом 0:0.

После игры Италия сохранила вторую позицию в турнирной таблице группы C, набрав 14 очков в восьми матчах. Команда смогла квалифицироваться на Евро-2024.

Украина также с 14 очками находится на третьей позиции, но уступает итальянцам по другим показателям. За путёвку на Евро-2024 сборная сыграет через плей-офф Лиги наций.

Как сообщало ИА Регнум, в Милане 12 сентября сборная Италии в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2024 года обыграла команду Украины. Встреча завершилась со счётом 2:1. На 12-й и 28-й минутах, голы в ворота украинцев забил Давид Фраттези. Сборная Украины смогла ответить только одним мячом, который на 41-й минуте забил Андрей Ярмоленко.

Национальную сборную России по футболу не допустили к участию в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года. Сам турнир пройдёт в период с 14 июня и 14 июля. В финальной стадии чемпионата участие примут 24 команды.