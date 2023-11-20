Киев, 21 ноября, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что властям страны не нравится то, что западные союзники всё чаще стали заговаривать о необходимости переговоров Киева и Москвы.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

По словам Данилова, киевские власти выражают беспокойство по поводу разговоров со стороны Запада о необходимости переговоров с Россией.

«Активизировались дискуссии о переговорах, консультациях, встречах с российской стороной по обсуждению проблематики на Украине, прекращению огня и так далее», — цитирует СНБО Данилова.

Как сообщало ИА Регнум, Алексей Данилов заявил, что тем, кто не уверен в победе, не место во власти и командовании ВСУ.

Военнослужащие украинской армии стали всё чаще дезертировать на фоне провалов в зоне боевых действий.

Украинские власти находятся в отчаянии, потому что откровенно поднимают вопрос существования своей страны в перспективе ближайшего десятилетия, что ещё недавно было запретной темой. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Американский журнал Military Watch опубликовал материал, в котором допустил, что Украину ждёт неминуемое поражение уже в 2024 году.