Глава СНБО: Запад начал говорить о необходимости переговоров с Россией
Глава СНБО Данилов: Запад начал говорить о необходимости переговоров с Россией
Киев, 21 ноября, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что властям страны не нравится то, что западные союзники всё чаще стали заговаривать о необходимости переговоров Киева и Москвы.
По словам Данилова, киевские власти выражают беспокойство по поводу разговоров со стороны Запада о необходимости переговоров с Россией.
«Активизировались дискуссии о переговорах, консультациях, встречах с российской стороной по обсуждению проблематики на Украине, прекращению огня и так далее», — цитирует СНБО Данилова.
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