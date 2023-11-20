Захарова назвала противоречивой статью Байдена об Израиле и Украине
Захарова прокомментировала статью Байдена о конфликтах на Украине и в Израиле
Москва, 21 ноября, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Много странного и противоречивого содержится в посвящённой конфликтам на Украине и Ближнем Востоке статье президента США Джо Байдена, опубликованной газетой The Washington Post, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат выделила три тезиса статьи за авторством американского лидера.
Во-первых, по словам Захаровой, само отношение Вашингтона к конфликту подаётся через призму собственной исключительности США.
«США являются критически важной нацией», — процитировала Байдена официальный представитель МИД РФ, добавив, что в контексте Ближнего Востока такое самовосприятие неоригинально.
Российский дипломат отметила, что глава Белого дома обратил внимание в статье на «террористическую стратегию» ХАМАС, забывая при этом, что движение пришло к власти демократическим путём в 2006 году, а значительную роль в выводе ХАМАС на первый план сыграли США. Тогда Вашингтон настаивал на свободных выборах в анклаве, а затем фактически был объявлен бойкот законно избранной политической силе.
Также Байден апеллирует к международным усилиям, но именно по вине Запада, в первую очередь США, оказался заблокирован так называемый «Ближневосточный квартет», куда кроме США, входят ЕС, ООН и Россия.
Почему обвинения одной стороны конфликта в применении террористических методов не усматривает террористических действий в политике неонацистского киевского режима, задалась вопросом Захарова.
Кроме того, Байден упомянул обстрелы палестинских больниц, не замечая при этом обстрелы ВСУ западным оружием госпиталя в ДНР и ЛНР.
«Именно поэтому мы говорим о киевской администрации, как о преступном режиме, прибегающем к террористическим методам. Почему этого не видит «Джо Байден», не чувствует этого? Или своё террористическое не пахнет?» — добавила Захарова.
Зверства в отношении гражданского населения в Газе схожи с действиями неонацистских бандитов — боевиков Киева, прокомментировала дипломат статью Байдена газете «Известия».
Как сообщало ИА Регнум, ранее Захарова заявила, что хотела бы увидеть анализы Байдена после его статьи в издании The Washington Post. Американский лидер утверждает, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке приведут к большому прогрессу.
По мнению Байдена, потрясения демонстрируют уроки времени и истории. Он также подчеркнул, что решения американских властей в рамках кризисов в ЕС и на Ближнем Востоке определят будущее США. Россия на Украине, как и палестинское движение ХАМАС в Израиле, якобы пытается стереть демократию и разрушить стабильность. США не могут этого допустить, написал он.