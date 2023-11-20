Москва, 21 ноября, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Много странного и противоречивого содержится в посвящённой конфликтам на Украине и Ближнем Востоке статье президента США Джо Байдена, опубликованной газетой The Washington Post, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат выделила три тезиса статьи за авторством американского лидера.

Во-первых, по словам Захаровой, само отношение Вашингтона к конфликту подаётся через призму собственной исключительности США.

«США являются критически важной нацией», — процитировала Байдена официальный представитель МИД РФ, добавив, что в контексте Ближнего Востока такое самовосприятие неоригинально.

Российский дипломат отметила, что глава Белого дома обратил внимание в статье на «террористическую стратегию» ХАМАС, забывая при этом, что движение пришло к власти демократическим путём в 2006 году, а значительную роль в выводе ХАМАС на первый план сыграли США. Тогда Вашингтон настаивал на свободных выборах в анклаве, а затем фактически был объявлен бойкот законно избранной политической силе.

Также Байден апеллирует к международным усилиям, но именно по вине Запада, в первую очередь США, оказался заблокирован так называемый «Ближневосточный квартет», куда кроме США, входят ЕС, ООН и Россия.

Почему обвинения одной стороны конфликта в применении террористических методов не усматривает террористических действий в политике неонацистского киевского режима, задалась вопросом Захарова.

Кроме того, Байден упомянул обстрелы палестинских больниц, не замечая при этом обстрелы ВСУ западным оружием госпиталя в ДНР и ЛНР.

«Именно поэтому мы говорим о киевской администрации, как о преступном режиме, прибегающем к террористическим методам. Почему этого не видит «Джо Байден», не чувствует этого? Или своё террористическое не пахнет?» — добавила Захарова.

Зверства в отношении гражданского населения в Газе схожи с действиями неонацистских бандитов — боевиков Киева, прокомментировала дипломат статью Байдена газете «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Захарова заявила, что хотела бы увидеть анализы Байдена после его статьи в издании The Washington Post. Американский лидер утверждает, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке приведут к большому прогрессу.

По мнению Байдена, потрясения демонстрируют уроки времени и истории. Он также подчеркнул, что решения американских властей в рамках кризисов в ЕС и на Ближнем Востоке определят будущее США. Россия на Украине, как и палестинское движение ХАМАС в Израиле, якобы пытается стереть демократию и разрушить стабильность. США не могут этого допустить, написал он.