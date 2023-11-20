Вашингтон, 21 ноября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Лётчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию в 1976 году, умер в США в доме престарелых в сентябре 2023 года.

imshoiley Крыло самолета

Некролог с опозданием появился в газете Washington Post.

Беленко скончался после скоротечной болезни на 77 году жизни.

Обиженный на застопорившуюся карьеру в Советском Союзе, Беленко задумал покинуть страну, бросив супругу и маленького сына.

По его признанию в одном из интервью в 1996 году, с пустыми руками бежать он не собирался и угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25П, который и передал со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту иностранным специалистам. В те годы США были в страхе от появления в Союзе мощного истребители и были рады заполучить новую машину.

Беленко получил политическое убежище, а потом и гражданство в США. Был на подхвате у американских властей и оборонщиков. Ему сменили имя.

Дважды в Америке женился, есть двое сыновей. Связь с Россией никогда не поддерживал.

Как сообщало ИА Регнум, российский пилот вертолёта Ка-52 с позывным Воевода заявил, что действующий пилот Военно-воздушных сил Украины 18 ноября совершил перелёт в Россию.

Российский лётчик также обратился к украинским военным с призывом поступить, как их побратим, и отметил, что за это их будет ждать хорошее вознаграждение.

В августе 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов угнал боевой вертолёт Ми-8 в Харьковскую область. В украинском телеэфире он поделился, что измену родине украинские спецслужбы оценили в $500 тыс. (48,7 млн рублей). Штурман вертолёта Хушбахт Турсунов и борттехник Никита Кирьянов не знали о планах предателя, их расстреляли после приземления на вражеском аэродроме. После случившегося ФСБ начала расследование дела о госизмене, а российским спецслужбам приказали устранить сдавшегося ВСУ Кузьминова.