Москва, 21 ноября, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Более 20 деятелей культуры, журналисты и правозащитники написали открытое письмо уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой поспособствовать в изменении режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук меры пресечения. Текст письма опубликован изданием «Новая газета».

Valera N. Trubin Евгения Беркович, российский театральный режиссёр, участник «Седьмой студии». Пушкинская площадь, Москва

Обращение подписали 23 человека, в том числе телеведущий Иван Ургант, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, художественный руководитель театра наций Евгений Миронов, актёры Юлия Пересильд, Данила Козловский, Вениамин Смехов, Ксения Раппопорт и другие.

«Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку», — говорится в письме.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении Беркович и Петрийчук возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Режиссёра и драматурга задержали после публикации в соцсетях читки пьесы «Финист — Ясный Сокол», которую они ставили. По оценке экспертизы, в ней содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Обе женщины вину не признают.

На 90-м году жизни 20 ноября скончалась писательница и правозащитница Нина Катерли — бабушка режиссёра Евгении Беркович.

Иван Ургант после начала российской спецоперации на Украине публично осудил действия правительства и покинул страну. Его вечернее шоу закрыли, но позже он вернулся на родину и заявил, что был в отпуске.

Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России попросили предоставить данные о релокантах, которые могут быть причастны к финансированию Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также проверить высказывания некоторых публичных лиц. В их числе бизнесмен Михаил Фридман, телеведущие и шоумены Иван Ургант, Максим Галкин (физическое лицо, признанное в России иноагентом), Александр Ревва и актёр Александр Гудков.