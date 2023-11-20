Астрахань, 21 ноября, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Число погибших при отравлении метадоном в Астрахани увеличилось до четырёх человек.

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«Погибли четверо. 17 находятся в больнице, шесть из них в тяжёлом состоянии, 11 в среднем», — рассказал РЕН ТВ источник.

Двум погибшим девушкам было по 19 лет. Одна из них училась на четвертом курсе местного медицинского колледжа. Её тело обнаружили в подъезде жилого дома на улице Чкалова. Вторую девушку нашли умершей в собственной квартире.

Третьей жертвой употребления наркотиков стал 29-летний мужчина. Он имел две судимости: за крупное мошенничество и кражу, ранее неоднократно употреблял запрещённые вещества.

О чётвёртом погибшем данных пока нет.

Однако известно, что все жертвы между собой знакомы не были.

Как сообщало ИА Регнум, ранее были задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которых подозревают в сбыте наркотических средств в Астрахани.

Подозреваемые были задержаны в Ставропольском крае и этапированы в Астрахань. Возбуждено уголовное дело.

Двое из троих дали признательные показания.

Один из молодых людей рассказал, что приехал из Киргизии, жил в Москве, работал на стройке. Потом, по его словам, поехал на Ставрополье, где получил наркотики, вернулся в Астрахань, чтобы их продать. Его подельник также признался и сказал, что весь товар сбыл.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

По предварительной информации, все госпитализированные употребляли наркотик из одной партии.