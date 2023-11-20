Бухарест, 21 ноября, 2023, 00:06 — ИА Регнум. На границе на юге Молдавии таможня не справляется с огромным потоком украинских грузовиков с зерном. В следствии этого страдают молдавские экспортёры семян подсолнечника. О ситуации на границе сообщили СМИ Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Ещё в сентябре Румыния, Молдавия и Украина договорились о сотрудничестве в пересечении границы путём совместного таможенного контроля. По мнению сторон, такие меры облегчат экспорт, импорт и транзит товаров через территорию трёх стран.

На самом деле ситуация не разрешилась и проблемы с транзитом только увеличились.

«Огромные очереди из грузовиков, в которых приходится стоять до семи дней на юге Молдавии, заблокировали грузы с урожаем подсолнечника молдавских фермеров. Этим же маршрутом пользуются украинские перевозчики зерна. Румынская таможня не справляется с потоком украинских грузовиков», — отметил румынский новостной сайт G4 media. ro.

Один из водителей сказал, что стоит уже четыре дня, и продвинулся лишь на 600 метров.

Как сообщало ИА Регнум, один день простоя украинских грузовиков на польской границе эксперты оценивают более чем в 3 млн евро только для перевозчиков. При худшем сценарии протесты продлятся до 3 января, то есть охватят пиковый предрождественский период, из-за чего Украина может недополучить около 60% импортируемых автотранспортом товаров. Соответственно, рушатся и контракты: именно через Польшу идёт основной грузопоток.

В Польше местные перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на украинский границе, требуя от властей ввести коммерческие разрешения для перевозчиков из Украины.