Киев, 20 ноября, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Украинские власти выбрали курс в пользу вступления страны в НАТО, заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи в Киеве с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Chad Mcneeley/Global Look Press

«Украина выбрала свой путь: стать членом НАТО. Поэтому «натофикация» — это один из главных приоритетов министерства обороны», — написал глава украинского ведомства в соцсети X.

По его словам, с американским коллегой он обсудил возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники помогут в их реализации.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил о прибытии в Киев для встречи с украинскими лидерами. США будут продолжать поддерживать Украину в «её борьбе за свободу», заверил он.

По словам Остина, США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму в $100 млн, в том числе в Киев будут поставлены боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны.

В ходе своего визита в Киев Остин заявил, что у вооружённых сил Украины есть все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий в зимний период. Военная помощь Украине со стороны США будет продолжена, сказал он. Остин согласился с высказыванием главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости продолжения боевых действий.