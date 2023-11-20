Вашингтон, 20 ноября, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Минобороны США в рамках нового пакета военной помощи поставит Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом говорится в опубликованном 20 ноября заявлении Пентагона.

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Очередной пакет помощи ВСУ оценивается в 100 млн долларов. Кроме HIMARS в него также включены боеприпасы к ней, зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, противотанковые комплексы Javelin и более 3 млн патронов.

Также Украина получит, по заявлению Пентагона, оборудование для ведения боевых действий в условиях зимы, запчасти и снаряжение.

Как сообщало ИА Регнум, военным ВСУ не хватает обмундирования и амуниции, украинские мобилизованные приходят в зону боевых действий без соответствующей подготовки. Об этом рассказал военнопленный с позывным Журналист на видео, распространённом Министерством обороны России.

Украинцы не хотят погибать ради захвата Донбасса и Крыма. Об этом заявил капитан ВСУ Владимир Омелян.

Переданные ВСУ немецкие танки Leopard 1 оказались бесполезными на поле боя, поскольку уже устарели и не подходят для современных реалий боевых действий. Об этом 20 ноября заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.