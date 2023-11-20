Гронинген, Нидерланды, 20 ноября, 2023, 23:26 — ИА Регнум. В кафе The Cabin в городе Гронинген произошло нападение на лидера нидерландской правой партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, выступающего против поставок оружия Украине, сообщил 20 ноября портал Nu. nl.

wikimedia.org

Неизвестный ударил политика по голове предметом, похожим на стеклянную бутылку. Нападавшего задержали на месте.

Утверждается, что Боде отправился в больницу, при этом о полученных травмах не говорится.

В конце октября Боде планировал прочитать лекцию в Гентском университете в Бельгии, но получил удар по голове складным зонтом у входа. Тогда нападавший выкрикивал фразы на украинском языке. Злоумышленника задержали, а затем отпустили на время расследования. В результате нападения Боде получил лёгкое сотрясение мозга.

Как сообщало ИА Регнум, ранее нидерландский политик Тьерри Боде возложил ответственность за начало спецоперации России на Украине на Запад. Он считает, что у РФ не было выбора. Партия «Форума за демократию» обвинила его в распространении «российской пропаганды».

В офисе главы киевского режима 17 ноября высказали недовольство сроками поставок западного оружия Украине, порой превышающими 100 дней. У украинской армии дела в зоне боевых действий идут не так, как хотелось бы Киеву, отметил советник руководителя офиса Михаил Подоляк.