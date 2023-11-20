Астрахань, 20 ноября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Из числа отравившихся в Астрахани молодых людей метадоном — трое скончались в больнице. Об этом сообщили ТАСС в полиции.

Иван Шилов ИА Регнум

В областном Минздраве заявили, что всего было госпитализировано с 17 по 20 ноября в городскую клиническую больницу №3 имени С. М. Кирова 19 человек с признаками наркотического отравления. Двух пациентов уже выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее были задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которых подозревают в сбыте наркотических средств.

Подозреваемые были задержаны в Ставропольском крае и этапированы в Астрахань. Возбуждено уголовное дело.

Двое из троих дали признательные показания.

Один из молодых людей рассказал, что приехал из Киргизии, жил в Москве, работал на стройке. Потом, по его словам, поехал на Ставрополье, где получил наркотики, вернулся в Астрахань, чтобы их продать. Его подельник также признался, и сказал, что весь товар сбыл.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, по предварительной информации все госпитализированные в Астрахани употребляли наркотик из одной партии. Полицейские пытаются опросить тех из пострадавших, кто способен общаться, чтобы выяснить, где и как они купили вещество.

Двоих организаторов международного канала поставки синтетических наркотиков в сибирские регионы задержали в Красноярском крае. У них изъяли более 10 кг героина и метадона. Граждане Таджикистана организовали поставку наркотиков из своей страны на территорию Сибирского федерального округа. Задержанных поместили под арест. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков.