Астрахань, 20 ноября, 2023, 23:10 — ИА Регнум. В Астрахани результатом массового отравления наркотиками стало употребление метадона, сообщили 20 ноября ТАСС в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам источника агентства, отравление людей произошло в результате употребления метадона.

Уточняется, что в настоящее время проводятся экспертизы.

Как передавало ИА Регнум, в астраханскую больницу имени С. М. Кирова с 17 по 20 ноября госпитализировали 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. После лечения двоих пациентов выписали. В больнице остаются 17 человек, из них шесть находятся в тяжёлом состоянии, 11 — средней степени тяжести.

Большинство пострадавших — это парни и девушки. По предварительной информации, все они употребляли наркотик из одной партии.

В МВД сообщили, что двое из троих задержанных иностранцев признались в сбыте наркотиков в Астрахани.