Киев, 20 ноября, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги поздним вечером 20 ноября звучал в трёх областях Украины. Об этом информировала онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, воздушная тревога вечером объявлена в Николаевской области, чуть позже уже в Днепропетровской и Одесской областях.

Как сообщало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны России в новых регионах за 20 ноября сбили пять украинских беспилотников, перехватили три снаряда HIMARS.

Российские военные смогли отразить атаку украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа на объекты в Москве и Московской области. В Минобороны также отметили, что средства противовоздушной обороны сбили дрон в небе над Подмосковьем.