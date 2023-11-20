Орел, 20 ноября, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что вечером 20 ноября на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотник ВСУ.

Kremlin.ru

По словам Клычкова, аппарат самолётного типа был запущен со стороны Украины.

«По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Силовые структуры проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — написала губернатор в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России вечером 20 ноября пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с использованием беспилотника самолётного типа.

20 ноября в Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны ВС РФ в минувшие сутки сбили пять беспилотников ВСУ и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS.