Тель-Авив, Израиль, 20 ноября, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Командование Армии обороны Израиля сообщило о взятии под контроль ключевых объектов одного из основных батальонов движения ХАМАС в Газе.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации ЦАХАЛ, солдаты 188-й бригады взяли под оперативный контроль ключевые объекты батальона «Зейтун», в том числе командный центр бригады «Города Газы» и центральный штаб.

Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» «Бригады «Аль-Кудс» заявило об ожесточенных боях с израильскими силами в районе Зейтуна в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву превысило 13,3 тыс. человек, пострадали более 31 тыс. человек.

Армия обороны Израиля начнёт новый этап операции против ХАМАС после завершения боевых действий на севере сектора Газа, его план уже утверждён. Об этом пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.