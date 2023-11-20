Москва, 20 ноября, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 20 ноября во время передачи партии транспорта нескольким регионам, призвал по видеосвязи и дальше формировать удобные маршруты и внедрять передовые цифровые сервисы для пассажиров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российский лидер отметил необходимость «повышать скорость и комфортность поездок» на общественном транспорте, который становится всё более популярным.

Так, за девять месяцев текущего года им воспользовались 11 млрд пассажиров.

Путин акцентировал, что необходимо комплексно улучшать систему перевозок, как в крупных городах, так и в средних и малых.

До конца 2023 года регионы получат около 5,5 тыс. новых автобусов и трамваев, а до конца 2024-го — 12,5 тыс. транспортных средств.

20 ноября в России отмечается День работника транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве построят два уникальных предприятия для электротранспорта. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в селе Красная Пахра построят крупнейший в России завод «Росатома» по производству тяговых аккумуляторных батарей. Также здесь создадут консолидированный центр «КамАЗ» по техническому обслуживанию наземного городского и коммерческого транспорта.

К концу 2030 года завод поставит 150 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей «Москвич» и более 5 тыс. для московских электробусов. На заводе начнётся производство батарей для речного электротранспорта, трамваев и самокатов.