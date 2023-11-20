Брянск, 20 ноября, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России вечером 20 ноября пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с использованием беспилотника самолётного типа, заявили в Минобороны РФ.

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Попытка совершить очередную террористическую атаку с применением БПЛА была предпринята киевским режима около 21:30 мск.

В военном ведомстве уточнили, что украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Брянской областью.

Как сообщало ИА Регнум, оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации ВСУ на купянском направлении. Кроме того, экипажи ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» поразили места дислокации живой силы и военной техники ВСУ в районах Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

20 ноября в Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны ВС РФ в минувшие сутки сбили пять беспилотников ВСУ иперехватили три снаряда РСЗО HIMARS.