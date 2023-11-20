Москва, 20 ноября, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана задержаны по подозрению в сбыте наркотиков, из-за которых отравились более 20 человек. Об этом 20 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств, возможно причастные к происшествию», — сказала Волк.

Она отметила, что подозреваемые были задержаны в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, принимаются меры к полному изъятию наркотиков из оборота.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Астрахани 24 человека госпитализированы с отравлением метадоном. Большинство пострадавших — это молодые парни и девушки. По предварительной информации, все они употребляли наркотик из одной партии. Сейчас полицейские пытаются опросить тех из пострадавших, кто способен общаться, чтобы выяснить, где и как они купили вещество.