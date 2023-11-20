Магнитогорск, Челябинская область, 20 ноября, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1.

Дарья Драй ИА REGNUM

В составе «Металлурга» шайбы забросили защитник Макар Хабаров и нападающие Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис. У «Сибири» точным броском отметился защитник Артём Жуков.

«Металлург» одержал восьмую подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции и второе в общей турнирной таблице КХЛ, на счету команды 48 очков после 34 матчей. «Сибирь» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 33 очками после 33 игр.

Как сообщало ИА Регнум, московский «Спартак» в матче за лидерство в Западной конференции КХЛ одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:3. «Спартак» занимает первое место в Западной конференции и общей турнирной таблице КХЛ.