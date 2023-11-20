Москва, 20 ноября, 2023, 20:26 — ИА Регнум. У Службы внешней разведки России есть достоверные данные о том, что власти США и Великобритании требуют от Киева максимально активизировать мобилизацию и призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, а также женщин, заявил 20 ноября глава СВР Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«По имеющимся у СВР России достоверным данным, США ориентируют руководство Украины на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления», — сказано в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки.

Запад требует, чтобы руководители киевского режима не считались с потерями и показали бы «невозможность» победы России в конфликте, добавил глава СВР.

Как сообщало ИА Регнум, также 20 ноября в Службе внешней разведки заявили, что киевские власти в интересах Запада готовы продолжать военный конфликт «до последнего украинца».

В ноябре 2023 года лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил возмущение в связи с отказом главы киевского режима Владимира Зеленского от переговоров с Россией на фоне тяжёлого положения ВСУ. Похоже, Зеленский готов пожертвовать всем населением своей страны, сказал политик.

В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что конфликт на территории Украины может быть урегулирован мирным путём, если Киев выполнит требования, поставленные перед началом военной спецоперации, и признает новые территориальные реалии — возвращение четырёх регионов в состав России.