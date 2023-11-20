Газа, Палестина, 20 ноября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов по анклаву превысило 13,3 тыс. человек, пострадали более 31 тыс. человек. Об этом 20 ноября сообщил информационный центр правительства анклава.

Иван Шилов ИА Регнум

«Число погибших превысило 13,3 тыс. человек, среди них более 5,6 тысячи детей. Количество раненых превысило 31 тысячу», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября в пресс-службе властей палестинского анклава сообщили, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля погибли по меньшей мере 12 тысяч человек, в том числе 5 тысяч детей и 3,3 тысячи женщин. Ранения же получили порядка 30 тысяч человек.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) 14 ноября сообщили, что все больницы в северной части сектора Газа прекратили деятельность из-за отсутствия электроэнергии и топлива, персонала и медикаментов. Исключение составляет только больница «Аль-Ахли». Положение в анклаве усугубляют бомбардировки и боевые действия в его окрестностях.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС произвело массированный обстрел территории Израиля и захватило несколько населённых пунктов. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС в секторе Газа и приступила к его обстрелам. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с анклавом.