Вашингтон, 20 ноября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. США хотят лишить Россию суверенитета, чтобы захватить её ресурсы, заявил 20 ноября американский режиссёр Оливер Стоун.

Kremlin.ru

«США не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить её суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат, как и Россия, у которой огромное количество природных ресурсов», — сказал Стоун в интервью порталу MovieWeb.

Отношения двух стран стали ухудшаться в начале двухтысячных годов, когда к власти в России пришёл Владимир Путин и Россия стала становиться сильнее, это не соответствовало, с точки зрения вашингтонских властей, интересам США, добавил Стоун.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года Стоун заявил, что образ президента России сильно искажён и демонизирован американской пропагандой. Путин всегда был настроен вести конструктивный диалог с США и выстраивать продуктивные взаимоотношения, напомнил режиссёр.

Для большего ослабления России Запад пытается захватить её природные ресурсы, отмечал также в июле 2023 года бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Власть над крупнейшими государствами мира сулит большие выгоды глобальным элитам, а колонизация России позволила бы Западу получить доступ к её неисчерпаемым полезным ископаемым, нефти, газу и продовольствию, добавил эксперт.