Тегеран, 20 ноября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Президент Ирана Эбрахим Раиси выступил инициатором проведения внеочередного саммита БРИКС. Об этом 20 ноября сообщило иранское государственное агентство IRNA.

Отмечается, что по инициативе Раиси 21 ноября состоится встреча лидеров стран БРИКС в формате видеоконференции. В ходе мероприятия будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

Как ранее передавало ИА Регнум, пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщила, что лидеры стран БРИКС соберутся 21 ноября на экстренную встречу по ситуации в секторе Газа в формате видеоконференции.

После вступительного слова южноафриканского лидера представители членов БРИКС и приглашённых государств сделают заявления по поводу гуманитарного кризиса в Газе. Кроме того, во встрече примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Планируется, что по итогам мероприятия участники примут совместное заявление.